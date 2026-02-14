UCCISO DOPO UNA LITE AL PUB, PRESO IL KILLER

E’ stato bloccato e arrestato nel tratto aretino dell’A1 il presunto assassino di Kevin Muharremi, il 25enne di origine albanese, residente a Fucecchio, che alle 5 di stamani è stato raggiunto da colpi di pistola mentre, in auto con il cugino e un amico con cui aveva passato la serata, transitava lungo via della Repubblica nel centro di Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa. Il fermato è un connazionale della vittima. Ha 20 anni e risiede nello stesso comune dove è avvenuto l’omicidio. Risulta avere segnalazioni per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito fino a ora dai carabinieri del nucleo investigativo di Pisa, coordinati dal sostituto procuratore, Fabio Pelosi, i due avrebbero avuto una lite per futili motivi in un locale di Capanne. La resa dei conti è avvenuta poi in strada, non è chiaro se al termine di un inseguimento in auto. Dal suv, un Range rover grigio, guidato dall’assassino, una volta affiancato al Fiat Doblò nel centro di Montecalvoli, sono arrivati gli spari contro il 25enne che non ha avuto scampo. Scene da Far West che hanno prima lasciato incredula e poi sconvolta questa piccola realtà di paese, fatta di piccole cose e di semplicità.

Sono stati proprio i residenti, uditi i colpi e richiamati dalle urla dei giovani che erano in auto con la vittima, a chiamare i carabinieri e il 118 e a prestare i primi soccorsi. Tra queste le volontarie di turno della Misericordia che ha sede a pochi passi dal luogo del delitto. Fondamentali per individuare il presunto responsabile che è fuggito subito dopo aver sparato, le testimonianze del cugino e dell’amico della vittima, ma anche le immagini della videosorveglianza della zona. Via della Repubblica è stata chiusa alla circolazione per diverse ore per consentire ai carabinieri, alla scientifica e al medico legale di compiere i rilievi. Sul posto sono arrivati parenti e amici della vittima, che lavorava in un autolavaggio a Fucecchio, che hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. I bar e i negozi presenti nel perimetro reso inaccessibile, sono rimasti chiusi fino alla tarda mattinata. Poi il lento ritorno alla normalità. Nel frattempo i carabinieri hanno diffuso una nota di ricerca della targa del mezzo e del presunto omicida, intercettato a fine mattinata da due pattuglie della polizia stradale di Battifolle che lo hanno bloccato senza che il fuggitivo opponesse resistenza. Probabilmente stava fuggendo lontano, consapevole di avere i minuti contati.